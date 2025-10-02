Flotilla, Conte: ridicolo l’appello di Meloni a unità

Milano, 2 ott. (askanews) – “Meloni ha parlato dei disagi degli scioperi, ma non si pone il probema di chi ha la responsabilità di queste manifestazioni, del fatto che nei libri di storia queste manifestazioni ci salveranno l’onore? Per queste ragioni il vostro appello all’unità suona ridicolo”. Lo ha detto il presidente M5s Giuseppe COnte, in aula alla CAmera.

“Meloni ha definito i cittadini della Flotilla irresponsabili, si è intestata una trattativa miseramente fallita, li ha accusati di sabotare il processo di pace e ha detto perfino che sono indifferenti alle sofferenze palestinesi. Ma i principi del diritto internazionali sono scritti: il blocco navale è illegale, come è criminale l’assedio su Gaza che i cittadini della Flotilla volevano rompere”. E “il genocidio è il più grave delitto contro ‘l’umanità, non giratevi dall’altra parte, non fischiettate”, ha sottolineato Conte che poi si è chiesto: “Perchè un presidente del Consiglio assume questo atteggiamento protervo? L’unica risposta è che ha vissuto la vicenda come lo specchio di un governo imbelle e codardo. Meloni è aggressiva, perchè non può sopportare che dei semplici cittadini, indignati di fronte a tanto orrore hanno preso coraggio e con la loro dignità hanno detto ‘basta’: il più giusto e lineare gesto di politica estera che voi non avete fatto. Se Netanyahu avesse sentito che l’Italia si fosse discostata e avesse condannato, magari il genocidio avrebbe preso una piega diversa. È questo il problema morale con il quale dovrete convivere. Quando capirete che ci state portando dalla parte sbagliata della storia? I libri di storia sono pronti e chiari e univoci: non vi ponete il problema di come sarà rappresentata la posizione del governo italiano?”. E dunque, ha concluso Conte, “possiamo noi minimamente condividere il vostro operato? Ci espone a una vergogna storica”.