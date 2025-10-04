X
<
>

Flotilla, Delia: 15 italiani restano in prigioni Israele, 26 in rientro

| 4 Ottobre 2025 11:26 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 ott. (askanews) – “Oltre ai 4 parlamentari ci sono 26 italiani che stanno per rientrare e altri 15 che restano nelle prigioni israeliane”. Lo ha detto la portavoce italiana della Flotilla Maria Elena Delia nel corso di una conferenza stampa a Roma con i parlamentari italiani imbarcati rimpatriati ieri.

“In questa situazione – ha spiegato – chi rientra prima è perché sceglie di accettare una procedura di rito abbreviato. Sono scelte ovviamente analizzate e concordate fin dai primissimi giorni della missione, chi rientra lo fa perché è importante raccontare, chi resta lo fa perché con nostri passaporti privilegiati rispetto ad altri paesi tutela degli altri”.

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

EDICOLA