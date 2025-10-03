X
Flotilla, Schlein: governo chieda conto detenzione attivisti, è illegale

Milano, 3 ott. (askanews) – “Gli attivisti della Flotilla sono stati colpiti da un atto di pirateria in acque internazionali, da un’operazione illegale dal punto di vista del diritto marittimo internazionale su cui anche il governo italiano, come stanno facendo altri governi, deve chiedere conto. Perché non è possibile accettare che Netanyahu pensi di poter fare quello che vuole in acque internazionali e compiere atti di pirateria”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, parlando con i giornalisti a margine del corteo di Roma.

“La detenzione degli attivisti di attiviste della Global Sumud Flotilla è illegittima e quindi torniamo a chiedere che siano liberati al più presto e che possano fare rientro. Insistiamo che tutti gli attivisti, le attiviste della Flotilla, non soltanto gli italiani, devono essere liberati perché la loro detenzione è illegittima e devono essere messi in condizione di fare rientro”, ha aggiunto Schlein, sottoloinea che quella di oggi “è una mobilitazione per i palestinesi per Gaza, per porre fine ai crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, per arrivare finalmente al riconoscimento dello Stato di Palestina. E sarà una grande giornata di partecipazione in tutta Italia e ci saremo anche noi, per dare il nostro contributo al fianco di lavoratrici e lavoratori e sarà anche una manifestazione di solidarietà a gli attivisti della Flotilla”.

