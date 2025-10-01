X
Flottilla, Salvini: sciopero irresponsabile sindacati sinistra, aizzano piazze

Roma, 1 ott. (askanews) – “Irrispettosa la Flotilla, che in un momento decisivo per la diplomazia internazionale sceglie la provocazione. Irresponsabili i sindacati di sinistra, che aizzano le piazze danneggiando gli italiani”. Lo dichiara via social il vicepremier ministro di Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini, segretario della Lega, commentando lo sciopero generale di venerdì proclamato da Usb e Cgil a seguito dell’arembaggio israeliano alla Flotilla in navigazione verso Gaza.-

