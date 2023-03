Ford lancia i centri PartsPlus in Italia

ROMA (ITALPRESS) – Dopo aver lanciato il programma in Inghilterra nel 2018, Ford in Italia sta per lanciare la sua rete di Centri PartsPlus, cambiando il modo in cui Officine, Carrozzerie, Ricambisti e Flotte si riforniranno di ricambi originali. Con l’apertura di 24 Centri in tutta Italia, PartsPlus si propone di offrire ai suoi Clienti un concetto nuovo di servizio, acquisto e consegna dei ricambi nel mercato italiano. Con prezzi e promozioni nazionali, ricambi originali, assistenza tecnica sempre disponibile e consegne giornaliere garantite, PartsPlus si pone l’obiettivo di cambiare il sistema di fornitura e distribuzione di ricambi nell’aftermarket italiano. Inoltre, i Clienti PartsPlus avranno accesso ad una gamma completa di ricambi per veicoli non-Ford grazie alla linea Omnicraft.

PartsPlus offrirà un nuovo servizio di vendita, assistenza e consegna di prodotti, fornendo non solo ricambi Originali Ford, ma anche lubrificanti e materiali di consumo per ogni tipologia di veicolo.

“PartsPlus nel Regno Unito è una realtà già ben avviata e consolidata, con 60 Centri in grado di fornire un servizio eccellente ai propri Clienti. Il modello PartsPlus, già collaudato, è in grado di offrire alla rete di operatori del settore, attraverso un unico punto di contatto, servizi come consegne veloci di ricambi ed accessibilità ad un’ampia gamma di prodotti Ford e non”. Ha commentato Alessio Franco, PartsPlus Director Italia. “Siamo entusiasti di far conoscere questa formula vincente alle Officine e Carrozzerie italiane, supportandole nel corso di questa transizione che porterà senza dubbio ad una maggiore fidelizzazione da parte dei Clienti”.

“Il settore delle Officine Indipendenti in Italia si trova di fronte ad opportunità di crescita uniche, basate su fiducia, qualità e servizio al Cliente. La nostra nuova rete PartsPlus offre una soluzione integrata a coloro che desiderano incrementare il loro business nel mondo dell’aftersales”. Ha aggiunto Alessio Franco.

L’utilizzo di nuove tecnologie da parte di PartsPlus, come ad esempio gli Scanner portatili, ha migliorato drasticamente l’efficienza dei processi, e quindi la soddisfazione dei clienti di Officine e Carrozzerie presenti nel Regno Unito. In Italia, i Centri PartsPlus continueranno ad utilizzare questa tecnologia, promuovendo offerte nazionali, migliorando la trasparenza e fiducia all’interno della rete. Attraverso l’assegnazione ad ogni Cliente del Centro PartsPlus più vicino sul territorio, si otterrà una migliore allocazione delle risorse all’interno della rete ed un’ottimizzazione dei processi e delle tempistiche di consegna. Il brand PartsPlus Italia, di proprietà di Ford Italia, opererà come una nuova attività commerciale, attraverso una rete di agenti che occuperà più di 300 persone.

Nuovi Standard nella fornitura di ricambi Ogni Centro PartsPlus disporrà di un ampio stock di materiali di consumo e ricambi Originali Ford, Motorcraft ed Omnicraft; il tutto a prezzi competitivi. In questo modo, Riparatori, Carrozzerie, Ricambisti e Flotte avranno a disposizione un’unica fonte di approvvigionamento affidabile e costante.

Tutti gli ordini verranno gestiti attraverso servizi di consegne giornaliere garantite e consegne espresse dedicate, offrendo ai Clienti la massima affidabilità e professionalità.

Più di una semplice fornitura di ricambi Esperienza e competenza sono componenti fondamentali. La rete nazionale dei Centri PartsPlus avrà clienti suddivisi per zone, e sarà in grado di fornire standard di servizio elevati, attraverso l’utilizzo della più moderna tecnologia in materia di processi di ordinazione e consegna. Ogni Centro PartsPlus sarà gestito da un Team di professionisti del settore ricambi, volto a supportare i Clienti nella gestione quotidiana degli ordini, garantendo un servizio veloce e puntuale. Inoltre, ogni Centro PartsPlus comunicherà ai propri Clienti offerte e promozioni vantaggiose attraverso i vari canali di comunicazione. E’ possibile visitare il nuovo sito web PartsPlus per ricevere le ultime notizie e scoprire quando aprirà il Centro PartsPlus più vicino.

La rete PartsPlus La nuova rete di vendita e distribuzione ricambi di Ford Italia rappresenta un ingente investimento in risorse umane e strutture, finalizzato a garantire ai Clienti un servizio veloce e professionale. A prescindere dalla Marca o dal Modello dei veicoli, il lavoro del team PartsPlus sarà quello di supportare Officine e Carrozzerie del territorio nella gestione quotidiana degli ordini, incrementando il business di giorno in giorno.

