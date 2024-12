Formula1, doppietta McLaren a Yas Marina. Norris in pole

Roma, 7 dic. (askanews) – Doppietta McLaren nell’ultima qualifica di Yas Marina per il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione. Norris piazza la pole davanti al compagno Piastri, Sainz chiude 3° e tiene vive le speranze Ferrari. Cancellato il tempo a Leclerc nel Q2: il ferrarista, eliminato, scatterà in ultima fila dovendo scontare anche una penalità di 10 posizioni in griglia. È il weekend in cui si decide il titolo Costruttori tra il team di Maranello e quello di Woking.