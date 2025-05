Formula1, Gp Monaco: terze libere a Leclerc

Roma, 24 mag. (askanews) – Il pilota della Ferrari cala il tris davanti al suo pubblico e centra il miglior tempo anche nella terza e ultima sessione di libere nel Principato: ha girato in 1.10.953. Secondo Verstappen su Red Bull e terzo Norris su McLaren che domina nel settore centrale. Poi Piastri e Hamilton: per il britannico collisione alla Massenet, da verificare i danni alla monoposto. Antonelli decimo. Si riparte alle 16 per assegnare l’ottava pole position della stagione.