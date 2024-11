Formula1, Leclerc: “Possiamo fare bene a Las Vegas”

Roma, 21 nov. (askanews) – “Sono sicuro che potremo essere all’altezza questo fine settimana, anche se ci sono molti aspetti che possono metterti in difficoltà. Sulla carta, questo circuito può sembrare semplice, ma non è così. Poiché la gara si svolge di notte in una località desertica, le variazioni di temperatura sono molto ampie e la gestione dei pneumatici sarà fondamentale”. Parola di Charles Leclerc alla vigilia del Gp di Las Vegas, terz’ultimo appuntamento del mondiale di F1. “Da parte nostra, abbiamo una macchina che è gentile con gli pneumatici, ma il rovescio della medaglia è che di solito è difficile portarli in temperatura per un giro di qualifica. Abbiamo lavorato su questo aspetto e riteniamo di aver fatto dei progressi”, ha continuato Charles.

E sulle velleità del Cavallino Rampante: “Dopo i recenti risultati, c’è molta energia, anche se stiamo arrivando alla fine della stagione. Questa mentalità ci aiuta, ci permette di concentrarci e di focalizzarci sul nostro obiettivo che è quello di ottenere i migliori risultati possibili, gara per gara. Possiamo fare bene qui e daremo il massimo. Mancano tre gare alla fine della stagione, ci sarà ancora anche una Sprint (in Qatar ndr.), quindi ci sono molti punti in palio e non rinunceremo a lottare”.