Roma, 24 mag. (askanews) – Colpo di Norris, che si prende la pole position a Monaco con nuovo record della pista davanti a un super Leclerc, che partirà secondo in griglia. Seconda fila per Piastri e Hamilton, poi Verstappen. Incubo Mercedes: Russell quattordicesimo per un problema elettrico, Antonelli a muro nel finale del Q1 e 15°. Il GP domenica alle 15.