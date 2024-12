Formula1, Sprint in Qatar Norris lascia la vittoria a Piastri

Roma, 30 nov. (askanews) – Doppietta McLaren nella Sprint del GP del Qatar, Woking guadagna altri 6 punti sulla Ferrari nel Mondiale costruttori. A Losail le monoposto inglesi hanno dominato la gara mini con Oscar Piastri che ha “vinto” davanti a Lando Norris. Le virgolette sono d’obbligo perché Norris ha condotto la corsa dalla pole e sul traguardo ha rallentato a sufficienza per consentire a Piastri di tagliare il traguardo per primo. Un modo per pareggiare i conti interni e in definitiva quello più indolore anche per le esigenze del team, che voleva guadagnare punti preziosi alla Ferrari in chiave lotta per il titolo costruttori: è ora di 30 punti il vantaggio McLaren su Maranello. George Russell è terzo. La Ferrari ha chiuso al 4° e 5° posto con Sainz e Leclerc, che ha dato vita a un bel duello con Lewis Hamilton, gustoso antipasto di quello che vedremo nel 2025.