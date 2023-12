Formula1, Vasseur: “Ferrari 2024? Non arrendersi mai”

Roma, 17 dic. (askanews) – Vasseur un anno dopo con un Mondiale 2023 gestito nel miglior modo possibile con un’eredità e un 2024 che di fatto diventa il primo in cui tutti i passi compiuti saranno legati alle sue scelte. “Tutto è successo a quattro settimane dal lancio della macchina e cinque o sei settimane prima del Bahrein, ma ora penso di essere in una situazione diversa e molto più a mio agio” ha detto. Confermata la data di presentazione della nuova monoposto: il 13 febbraio. Dopo una partenza difficile “Siamo stati in grado di reagire dopo sei mesi difficili e a partire da Monza si sono visti i risultati”. Presto una decisione sui rinnovi dei contratti per Leclerc e Sainz: “abbiamo ancora settimane e mesi davanti a noi. Un anno fa avevo detto che avrei provato a prendere una decisione entro la fine di quest’anno, ma devo ammettere che l’ultima parte della stagione è stata parecchio impegnativa. Ci siamo incontrati e abbiamo iniziato le discussioni, ma siamo un po’ in ritardo rispetto al piano iniziale. Ma non lo considero un problema, prenderemo una decisione presto”. Nel 2024, per quanto riguarda l’auto, “cambieremo il 95% delle componenti della monoposto e può sembrare una rivoluzione, però non lo è”. Per interrompere il ciclo Red Bull “nel 2026 ci sarà l’opportunità di stoppare quel ciclo. La F1 ne ha sempre avuti, soprattutto negli ultimi 25 anni ci sono stati domini legati a situazioni analoghe”. Nessuna trattativa con Hamilton. “Ferrari 2024? La chiave è non arrendersi mai”