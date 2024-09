Formula1, Vasseur: “L’importante è non strafare”

Roma, 14 set. (askanews) – “Dobbiamo goderci la pole, ma è importante domani perché non è importante avere oggi tre decimi o cinque, mica parti più lontano”. Soddisfatto del comportamento delle Ferrari nelle qualifiche del Gp di Azerbaijan di Formula1 il team principal Frédéric Vasseur: “Il passo c’è, è andata bene, ma gli altri non sono lontani e la gara sarà difficile – continua – Non sono preoccupato per domani, ma concentrato perché Leclerc a Baku ha molta fiducia. Bisogna evitare di strafare, faremo il minimo necessario affinché Leclerc tenga tutto sotto controllo. Abbiamo avuto il passo migliore sulla simulazione gara, la pista è sporca e rispetto all’anno scorso siamo più lenti, ma è tutto sotto controllo. La strategia non cambierà, cambierà solo in caso di Safety car. Avversario per la vittoria? Non lo so, il passo gara mostra che c’è un divario piccolo. Non dobbiamo pensare agli altri, ma a noi stessi. Partire bene, avere un buon passo e tenere tutto sotto controllo”.