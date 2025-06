Foti: “Delineata una posizione italiana comune sul bilancio europeo”

Roma, 10 giu. (askanews) – Delineare una posizione italiana sul Quadro finanziario pluriennale europeo 2028-2034. È stato questo l’obiettivo del Comitato interministeriale per gli Affari europei (Ciae), che si è tenuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi. Lo ha riferito il ministro degli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, al termine del vertice, a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle Regioni, delle Comunità montane, delle Province e dei comuni.”Oggi c’è stata la discussione politica, non solo con i ministri ma anche con i rappresentanti delle Regioni, delle Comunità montane, delle Province e dei comuni per delineare una posizione italiana su alcuni temi che riguardano il quadro finanziario pluriennale europeo per quella riforma che andrà in vigore ovviamente nei prossimi anni”, ha spiegato Foti.”Si inizierà a discutere a breve, dal mese di luglio ci dovrebbe essere una comunicazione della Commissione europea e poi ufficialmente si aprirà il discorso. Noi ci siamo attivati per avere un documento, dove ogni ministero non evidenziasse una sua specificità, ma vi fosse una posizione comune per quanto riguarda le politiche del bilancio europeo”, ha concluso Foti.