Francia, Parigi +0,73% e titoli Stato poco mossi dopo caduta governo

Roma, 9 set. (askanews) – Non è un brindisi ma poco ci manca. I mercati finanziari della Francia mostrano un orientamento positivo all’indomani della (scontata) bocciatura del governo Bayrou al voto di fiducia in Parlamento.

Parigi ha aperto la seduta in leggero rialzo e dopo mezz’ora di contrattazioni l’indice Cac 40 accelera al più 0,73%, il guadagno più marcato tra le Borse europee. Nel frattempo i titoli di Stato francesi risultano poco mossi, dopo alcune volatilità in apertura i rendimenti degli Oat decennali guadagnano circa 1 punto base al 3,48% e lo spread rispetto ai Bund tedeschi equivalenti si attesta sui 75-76 punti base.