X
<
>

Francia, Parigi +0,73% e titoli Stato poco mossi dopo caduta governo

| 9 Settembre 2025 09:38 | 0 commenti

Askanews
Share
1 minuto per la lettura

Roma, 9 set. (askanews) – Non è un brindisi ma poco ci manca. I mercati finanziari della Francia mostrano un orientamento positivo all’indomani della (scontata) bocciatura del governo Bayrou al voto di fiducia in Parlamento.

Parigi ha aperto la seduta in leggero rialzo e dopo mezz’ora di contrattazioni l’indice Cac 40 accelera al più 0,73%, il guadagno più marcato tra le Borse europee. Nel frattempo i titoli di Stato francesi risultano poco mossi, dopo alcune volatilità in apertura i rendimenti degli Oat decennali guadagnano circa 1 punto base al 3,48% e lo spread rispetto ai Bund tedeschi equivalenti si attesta sui 75-76 punti base.

Share

Ti potrebbe interessare anche:


Zucchero: nel mio docu-film racconto Adelmo e il suo sradicamento
-------------------------
Zucchero torna live in Italia negli stadi
-------------------------
Zucchero da Londra: Non firmerei protocollo contro testi violenti
-------------------------

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468

Invia commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Share
Share
EDICOLA