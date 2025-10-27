FT: il debito-Pil Usa supererà quello dell’Italia prima del 2030

1 minuto per la lettura
Roma, 27 ott. (askanews) – Il rapporto tra debito pubblico e Pil degli Stati Uniti è destinato a superare quello dell’Italia per la prima volta da un secolo a questa parte. Lo sottolinea il Financial Times, tornando sulle recenti previsioni del Fondo monetario internazionale, secondo cui l’indebitamento Usa salirà di 20 punti percentuali in termini di Pil per la fine del decennio, raggiungendo il 143,4%.
Questo dopo anni in cui due dei paesi europei maggiormente sotto i fari per le finanze pubbliche, l’Italia appunto e la Grecia, al centro della crisi dei debiti pubblici nel 2010-2012, ora hanno entrambi i rispettivi debiti-Pil instradati su percorsi discendenti.
Il rapporto debito-Pil degli Usa invece continuerà a lievitare, per quanto, osserva il FT, disponendo della principale valuta globale di riserva, il dollaro, gli Usa godono di maggiore capacità di reperire finanziamenti rispetto ai Paesi europei.
Ti potrebbe interessare anche:
COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA