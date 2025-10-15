Fujifilm Healthcare Italia: innovazione e AI a servizio della salute

Milano, 15 ott. (askanews) – In occasione del Town Hall organizzato presso la nuova sede italiana di Fujifilm Healthcare a Milano, manager internazionali e clinici di Humanitas hanno discusso le prospettive di innovazione digitale nel settore sanitario, con particolare attenzione al ruolo dell’intelligenza artificiale e sull’importanza di mantenere il fattore umano al centro”La tecnologia ha valore solo se restituisce valore agli esseri umani. Questo è il concetto intorno al quale abbiamo immaginato questo Town Hall”, ha detto dal palco Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia.Dopo l’introduzione di Kai Fukuzawa, presidente di Fujifilm Healthcare Italia e di Fujifilm Italia, la parola è passata a Jun Higuchi, Corporate Vice President and GM, Medical Systems Division di Fujifilm Corporation, che ha presentato la visione globale dell’azienda: crescita sostenibile, diffusione delle tecnologie Fujifilm in tutti i Paesi del mondo, sviluppo di soluzioni di imaging avanzato e AI integrate nei dispositivi, centri di screening con AI.La tavola rotonda ha visto protagonisti tre esperti del gruppo Humanitas, che hanno offerto una visione a 360° sull’impatto dell’AI nelle loro discipline di riferimento. In particolare si è parlato di una seconda rivoluzione digitale nella radiologia, dell’impatto dell’intelligenza artificiale nell’endoscopia e dell’importanza dell’integrazione dei dati per costruire modelli predittivi di “medicina personalizzata”.L’incontro ha infine voluto mandare in modo chiaro il messaggio che l’innovazione digitale, se guidata da un approccio umano-centrico, può trasformare non solo la pratica clinica, ma l’intero sistema sanitario, dalla prevenzione alle politiche pubbliche.