G7, Casa Bianca: Biden ringrazia Meloni per leadership ultimo anno

Milano, 15 dic. (askanews) – Il presidente Usa Joe “Biden ha ringraziato il presidente del Consiglio (italiano, Giorgia) Meloni per la sua leadership del G7 nell’ultimo anno, ha accolto con favore la presidenza canadese del G7 il prossimo anno sotto la guida del primo ministro Trudeau e ha incoraggiato il G7 a continuare il suo fondamentale lavoro”. Lo si legge in un comunicato rilasciato dalla Casa bianca questa mattina.

Il 13 dicembre 2024, Biden ha incontrato virtualmente i leader del G7. “Durante l’incontro, il Presidente ha osservato che il G7 si è trasformato negli ultimi quattro anni in un comitato direttivo per un’azione decisiva, aiutando ad affrontare la crisi del COVID durante la sua fase più acuta, organizzando una risposta economica, militare e diplomatica senza precedenti all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, parlando e agendo insieme per affrontare le pratiche non di mercato della Cina, accelerando la transizione verso l’energia pulita e fornendo risultati tangibili per le persone in tutto il mondo in via di sviluppo con una nuova partnership infrastrutturale. Come risultato dell’azione congiunta, il presidente e altri leader hanno ribadito che il G7 è ora più unito che mai”.

Nella discussione, i leader hanno ribadito il loro impegno comune a continuare a sostenere l’Ucraina e a resistere all’aggressione di Putin. Il presidente Biden ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno erogato 20 miliardi di dollari a un nuovo fondo della Banca Mondiale per fornire supporto economico all’Ucraina come parte dello storico impegno di prestiti G7 Extraordinary Revenue Acceleration da 50 miliardi di dollari, che saranno rimborsati dai redditi guadagnati dagli asset sovrani russi immobilizzati. Il presidente Biden ha incoraggiato gli altri leader a sbloccare l’intero valore degli asset sovrani russi immobilizzati, anche trovando un percorso legale per sequestrare il valore principale degli asset, che fornirebbe all’Ucraina le risorse di cui ha bisogno per ricostruire la sua economia e difendersi in futuro.

I leader hanno discusso della situazione in Medio Oriente, “inclusa la necessità di un processo di transizione politica guidato e di proprietà siriana e di uno sforzo globale per aiutare il cessate il fuoco in Libano a riuscire. Il presidente Biden ha sollevato l’importanza di lavorare per garantire un cessate il fuoco a Gaza e il rilascio di tutti gli ostaggi” ha fatto sapere la Casa Bianca.

I leader hanno anche discusso di come “affrontare una serie di sfide globali, tra cui pratiche non di mercato, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale e supporto ai paesi in via di sviluppo”.