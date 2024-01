G7, Tajani: presidenza Italia pone al centro di agenda l’Africa

Roma, 10 gen. (askanews) – Il G7 a presidenza italiana “ci offre l’occasione per porre anche l’Africa al centro dell’agenda” per proporre un “cambio di paradigma con i partner africani” e portare avanti la “visione del Piano Mattei che dovrà integrarsi nel Piano Marshall europeo per l’Africa”, ha detto al Question Time il ministro degli Esteri Antonio Tajani, sottolineando che i partner del G7 concordando sulla necessità di affrontare e contrastare le “cause dei flussi migratori”, “consapevoli del nesso tra sviluppo e migrazioni”.