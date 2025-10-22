Gasperini “Con il Plzen partita importante, bisogna tornare a vincere”

ROMA (ITALPRESS) – Ritrovare i tre punti per riprendere il cammino dopo la sconfitta contro l’Inter, ma anche migliorare la sconfitta dopo il rocambolesco ko contro il Lille. E’ questa la missione che attende domani sera la Roma, impegnata all’Olimpico contro il Viktoria Plzen (fischio d’inizio alle ore 21) nella terza giornata della fase campionato dell’Europa League.

A dirlo è Gian Piero Gasperini che in conferenza stampa ha spiegato: “E’ una partita importante perchè abbiamo bisogno di vincere per andare avanti in classifica. L’anno scorso abbiamo visto che la classifica è sempre molto corta, per cui ogni partita è importante. La cosa più importante è tornare a vincere dopo aver perso contro l’Inter. Dobbiamo avere un buon approccio, per venirne a capo dobbiamo giocare con l’attenzione e la mentalità che abbiamo messo fino ad adesso e cercare di migliorare la qualità negli ultimi venti metri”. Secondo il tecnico i giallorossi sono comunque in crescita, anche dal punto di vista della creazione di situazioni pericolose in attacco: “Credo che la partita con l’Inter ci abbia dato una fiducia diversa. Abbiamo tirato dieci volte da dentro l’area contro una squadra forte, è un buon segnale rispetto a partite dove abbiamo costruito meno”.

“Poi sì, possiamo essere più precisi – continua Gasperini -. A volte ci sono anche degli episodi, come rigori o gol a porta vuota, che sono dei momenti; se la squadra comincia a produrre numerose situazioni da gol è un buon segnale”. Parlando di singoli, è confermato che quella di Angelino sarà l’unica assenza (“ci auguriamo che sia disponibile al più presto. Per il resto, siamo tutti disponibili”), mentre sarà difficile vedere Bailey titolare: “Per me, i titolari sono tutti quelli che entrano. Detto questo, è difficile che posa giocare dall’inizio perchè è fuori da tanto. E’ importante che sia guarito, poi ci vorrà qualche settimana perchè possa arrivare alla migliore condizione possibile”.

Turno di riposo, invece, per Cristante e Ndicka: “Hanno giocato sempre, potranno allenarsi regolarmente”. Inoltre, dopo aver esaltato Ziolkowski (“sono convinto che avrà un’ottima carriera, dobbiamo limare la sua abitudine di entrare molto in scivolata, perchè in Italia è penalizzante”) ha commentato anche l’alternanza tra Ferguson e Dovbyk, definendola “necessaria in Italia e in Europa, è così in tutte le partite”.

Al suo fianco c’era Zeki Celik, che sulla sua duttilità ha spiegato: “Posso giocare sia da braccetto che come quinto, in Turchia ho giocato in tutte le posizioni”. Infine, una battuta anche su Gasperini e sulla possibilità di un rinnovo visto il contratto in scadenza: “Ho avuto tanti grandi allenatori, con il mister lavoriamo duro. Ha una mentalità vincente, mi piace come ci alleniamo. Il rinnovo? Sono concentrato sul campo, sono contento a Roma, vediamo cosa succede”.

