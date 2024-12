Gasperini “Coppa Italia tra gli obiettivi dell’Atalanta”

BERGAMO (ITALPRESS) – “La Coppa Italia? E’ uno degli obiettivi stagionali, per la formula con cui è costruita c’è l’opportunità di arrivare presto in alto. Possiamo puntare alla semifinale e alla finale”. Lo ha dichiarato l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset per parlare del momento dei nerazzurri alla vigilia del match contro il Cesena, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. “Col Cagliari nel primo tempo abbiamo avuto un pò di fortuna, quella conta sempre. Nel secondo abbiamo fatto bene e meritato il vantaggio. Bisogna sempre analizzare i 90 minuti, non sempre le partite vanno in una direzione unica”. Non solo Coppa Italia, la Dea è tutta sola in testa alla classifica e sono in tanti a sognare l’impresa. “Noi cerchiamo di continuare a giocare le nostre partite al massimo, parlare di scudetto non ci rende più forti. Ci sono tante squadre in pochissimi punti, noi sicuramente ci troviamo molto in alto dopo una serie di vittorie notevoli, però siamo solo a 16 giornate giocate su 38. In questo momento parlare di scudetto non aggiunge niente”, le parole di Gasperini che poi si è soffermato pure su Nicolò Zaniolo. “Va a segno da due partite di fila in campionato, è cresciuto molto sotto l’aspetto atletico. Per lui, come per gli altri, parla sempre il campo. E’ in un momento positivo, noi abbiamo sempre pazienza e fiducia nei confronti di tutti. Dobbiamo diventare sempre più forti come squadra, si parla troppo dei singoli. Questo è uno sport di squadra, se tutti si mettono a disposizione si diventa una squadra migliore”.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).