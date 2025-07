Gaza, Conte a Fdi: ecco altre immagini denutriti, scaricate Netanyahu

Roma, 26 lug. (askanews) – “Cari Fratelli d’Italia, mi avete dedicato un post accusandomi di “sciacallaggio” per aver pubblicato sui miei profili social una foto, peraltro già mostrata da vari giornali, di un bambino di Gaza in evidente condizione di denutrizione. Obiettate che il bambino della foto è stato trasferito in Italia ed è in cura nelle nostre strutture sanitarie. E quindi questo, secondo voi, cosa dimostrerebbe? Che a Gaza non è in corso un genocidio ai danni della popolazione palestinese, perseguito con le bombe, la deportazione e la carestia? Che per questo non sono già morti 20.000 bambini?

Vi parlo in tutta franchezza: non credo sia più una questione politica. Invito voi e Giorgia Meloni ancora una volta a considerare: non ha più senso disquisire di Netanyahu come di un vostro “alleato politico”, di un governo di “destra” e quindi affine a voi sul piano ideologico. A Gaza è in gioco il senso di umanità che non può non accomunarci tutti, a prescindere dalle casacche politiche. Come possiamo girarci dall’altra parte mentre scorrono in tutti i notiziari del mondo libero le immagini dei bambini di Gaza uccisi dalle bombe o destinati a morire per inedia? ”

Lo scrive in un post sui social diretto al partito della premier il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, postando nuove immagini di bambini di Gaza denutriti.

“Se quell’immagine a vostro dire nonva bene perché quel bambino è adesso curato in Italia – domanda Conte a Fdi- che dite di queste altre? Sono tutti bambini di Gaza. La prima foto, in particolare, è di Zainab Abu Hulaib, di sei mesi: è morta ieri per fame, come tanti altri nei giorni scorsi, come tanti altri nei giorni a venire se non fermeremo questo genocidio”.