Gaza, Meloni: primo sì anche da Hamas, dobbiamo impegnarci tutti

| 4 Ottobre 2025 14:19 | 0 commenti

Askanews
1 minuto per la lettura

Roma, 4 ott. (askanews) – “Il piano di pace statunitense, già approvato da Israele, condiviso dagli Stati europei, da molti Stati islamici e dall’Autorità Nazionale Palestinese, grazie alla mediazione dei Paesi arabi e in particolare del Qatar, che desidero ringraziare per i suoi sforzi, ha ricevuto una prima risposta positiva anche da parte di Hamas che si è anzitutto detta disposta a rilasciare tutti gli ostaggi nel quadro di un cessate il fuoco. Dobbiamo impegnarci tutti affinché questa straordinaria occasione sia colta”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

EDICOLA