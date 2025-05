Gaza, Schlein: chiediamo a govern riconoscere Stato di Palestina

Roma, 21 mag. (askanews) – “Chiediamo al governo Meloni di fare come hanno già fatto la Spagna, l’Irlanda, la Norvegia e presto pure la Francia: riconoscere pienamente lo stato di Palestina”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein, pronunciando alla Camera la dichiarazione di voto sulle mozioni per Gaza.

Bisogna, ha aggiunto, “procedere finalmente all’affermazione di due diritti, che devono essere riconosciuti a due popoli”.

Israeliani e palestinesi “vanno liberati dalla trappola di odio nella quale sono imprigionati dal governo estremista di Netanyahu da un lato e di Hamas dall’altro”.

Bisogna riaffermare “il diritto del popolo palestinese a vivere in pace in uno stato libero e sovrano e il diritto del popolo israeliano a vivere in sicurezza, senza che nessuno neghi Stato di Israele il diritto di esistere”.