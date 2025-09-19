X
Gaza, Schlein in piazza a Bologna con Cgil: stop lavori Camere senza Meloni in aula

20 Settembre 2025

Askanews
Roma, 19 set. (askanews) – “Continuiamo a insistere per il riconoscimento dello Stato di Palestina e per fermare i crimini di Netanyahu a Gaza come in Cisgiordania, per le sanzioni, per interrompere gli accordi di collaborazione tra Ue e Israele e tra Italia e Israele sulla collaborazione militare. Continuiamo a insistere davanti a un governo che continua ad usare solo parole di circostanza mentre nei fatti frena una risposta europea come quella sulle sanzioni. Abbiamo interrotto ieri i lavori del Parlamento e siamo pronti ad andare avanti a bloccare i lavori d’aula finché Meloni non verrà a rispondere di quello che il governo italiano sta facendo a Bruxelles sulle sanzioni e a New York sul riconoscimento dello Stato di Palestina”. Lo ha affermato la segretaria del Pd Elly Schlein, arrivando in piazza alla manifestazione di solidarietà a Gaza organizzata della Cgil
a Bologna.

“E’ importantissimo – ha sottolineato Schlein sulla mobilitazione nazionale Cgil per Gaza per oggi- esserci. Ringraziamo il sindacato per questa iniziativa, per gli scioperi che hanno avuto un’alta adesione, per questi presidi fatti ovunque. Il Partito Democratico è al loro fianco”.

