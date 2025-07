Gb, sterlina e Gilt a picco dopo che Starmer sembra scaricare Reeves

Roma, 2 lug. (askanews) – Sterlina in forte calo e titoli di Stato del Regno Unito coinvolti da pesanti vendite, con speculari rialzi dei rendimenti, dopo che il premier della Gran Bretagna Keir Starmer non ha voluto esprimere formalmente appoggio per il cancelliere dello Scacchiere, l’equivalente di ministro delle Finanze, Rachel Reeves.

Nel pomeriggio, la sterlina cala dell’1,12% a 1,591 dollari, laddove in precedenza fluttuava appena sotto 1,37. Sui Gilt decennali i tassi balzano di 18 punti base al 4,64%.

Nel corso di un dibattito parlamentare Starmer, rispondendo a una domanda dell’opposizione, non ha voluto affermare seReeves manterrà la sua posizione. Quest’ultima, seduta alle sue spalle, appariva provata e sul punto di piangere. Nel pomeriggio, la Borsa di Londra cede uno 0,40%.

Diversi media finanziari ipotizzano fratture nella maggioranza laburista Gb. La vicenda non è comunque del tutto chiara, secondo il Financial Times un portavoce del premier ha puntualizzato che quest’ultimo aveva in precedenza affermato che Reeves avrebbe mantenuto la carica tutta la legislatura e che “non deve ripeterlo ogni volta”. E ha negato che Reeves abbia offerto le dimissioni.