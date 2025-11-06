X
Genoa, è ufficiale: Daniele De Rossi è il nuovo allenatore

| 6 Novembre 2025 16:34 | 0 commenti

Italpress, Sport Italpress
GENOVA (ITALPRESS) – Il Genoa ha ufficializzato di “aver affidato a Daniele De Rossi la conduzione tecnica della prima squadra. Il nuovo allenatore ha già incontrato i giocatori in organico e dirigerà l’allenamento pomeridiano in agenda al Centro Sportivo Signorini. La presentazione ai media con Diego Lopez, chief of football del club, abbinata alla conferenza pre-gara, è prevista venerdì, nella sede di Villa Rostan, con inizio alle ore 14. Nel rivolgere un caloroso benvenuto a Daniele De Rossi e collaboratori, il Genoa ringrazia Roberto Murgita e Domenico Criscito per l’ennesima testimonianza di attaccamento ai nostri colori”.

