Genova, Valditara: raid da condannare, nelle scuole prevalga dialogo

| 28 Ottobre 2025 00:01 | 0 commenti

Milano, 27 ott. (askanews) – “Ieri ho condannato molto duramente questa invasione e devastazione. La Questura probabilmente dà una lettura diversa ma che siano neofascisti o teppisti comuni è un raid da condannare senza se e senza ma”. Così il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara, commentando quanto avvenuto ieri a Genova, a margine della presentazione del suo libro a Milano.”Il problema è che nelle scuole si deve praticare la cultura della convivenza civile, affermare un sano pluralismo, un confronto rispettoso, va predicata la cultura della convivenza civile. Anche noi in politica dobbiamo dare il buon esempio: basta col considerare l’avversario come un nemico da abbattere, va contrastato nelle idee ma rispettato nella persona. Questo differenzia la democrazia dal totalitarismo”.

