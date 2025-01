Germania, deputato Spd Schaefer: “Scholz più bravo di ciò che appare”

Roma, 29 gen. (askanews) – Tra gli errori di Olaf Scholz c’è stato quello di non avere rivenduto bene i suoi successi, dagli aiuti tedeschi all’Ucraina alla gestione dei migranti in Germania. Parola del deputato del Bundestag Axel Schaefer (Spd), in visita nei giorni scorsi a Roma per gli impegni del Gruppo Parlamentare tedesco per l’amicizia italo-tedesca di cui è presidente.Schaefer, che siede al Bundestag da 22 anni (dal 2002) e prima è stato 5 anni europarlamentare (1994-1999), quest’anno ha deciso di lasciare il Parlamento e del suo leader socialdemocratico dice: “Scholz ha riscosso più successo ed è migliore di quello che appare sui media, alle volte è troppo timido”. “Ma adesso deve posizionarsi chiaramente anche per quanto sta succedendo in America, così come è stata presa una posizione chiara con la Russia”, sottolinea in un’intervista presso la sede della Fondazione Ebert (Ebert Stiftung) a Roma, dove ha incontrato alcuni giornalisti. “È una sfida, una tracotanza molto pericolosa, a cui dobbiamo opporci; la maggior parte dei tedeschi non vuole che Musk con i suoi miliardi decida la nostra politica”, ha affermato il deputato tedesco. “Lottiamo perché (il 23 febbraio, ndr) si ripeta il successo del 2021, ma è molto, molto difficile”, ammette il 72enne politico socialdemocratico, riferendosi a quel tondo 25,7% di consensi per il partito ottenuto meno di 4 anni fa. “Non mi auguro nessuna Grande coalizione – dice Schaefer – ma nella mia vita ho fatto esperienza di un governo Spd-Fdp, Spd con i Verdi, Cdu con Spd, poi questo raggruppamento a tre (Spd-Fdp-Verdi, coalizione semaforo ndr) i partiti democratici devono volere l’alleanza ed esserne capaci”, conclude il deputato, tra i primi a sostenere la proposta di vietare il partito di estrema destra AfD a livello nazionale, ma “deve farlo la Corte costituzionale, non può farlo la politica”.