Germania, inflazione si attenua all’1,6% annuo a settembre

Roma, 30 set. (askanews) – Ulteriore calmieramento a settembre dell’inflazione in Germania: i prezzi non hanno registrato aumenti rispetto al mese precedente – risultato inferiore alle attese medie – e la dinamica di crescita su base annua sia attenuata all’1,6%, secondo la stima preliminare diffusa da Destatis, l’agenzia federale di statistica. Ad agosto agosto l’inflazione in Germania si era attestata all’1,9% annuo.

L’indice armonizzato con il resto dell’Unione europea segna invece un calo dei prezzi al consumo dello 0,1% rispetto al mese precedente e una crescita annua dell’1,8%.

Il calmieramento del caro vita in Germania, prima economia dell’area euro, segue segnali di netto indebolimento dell’attività delle imprese e potrebbe alimentare ulteriormente le ipotesi di un possibile nuovo taglio dei tassi da parte della Bce, al Consiglio monetario del 17 ottobre.