Germania, zero tasse su 2.000 euro al mese ai pensionati che lavorano

14 Ottobre 2025

Askanews
Roma, 14 ott. (askanews) – Tasse a zero sui guadagni fino a 2.000 euro al mese in Germania, per coloro che lavorano anche dopo essere andati in pensione. È uno dei provvedimenti che il governo guidato dal cancelliere Friederich Merz intende utilizzare per intervenire sulle carenze di occupazione nella prima economia dell’area euro e l contestuale invecchiamento della popolazione.

Lo riporta il Financial Times, secondo cui la misura scatterebbe dal primo gennaio e avrebbe costi stimati attorno a 890 milioni di euro l’anno. Dovrebbe essere approvata dalla coalizione di governo domani.

Il lavoro dopo la pensione è consentito in Germania, così come in vari paesi europei, ma Berlino vuole renderlo più appetibile con questi incentivi fiscali.

