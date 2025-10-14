Germania, zero tasse su 2.000 euro al mese ai pensionati che lavorano

1 minuto per la lettura
Roma, 14 ott. (askanews) – Tasse a zero sui guadagni fino a 2.000 euro al mese in Germania, per coloro che lavorano anche dopo essere andati in pensione. È uno dei provvedimenti che il governo guidato dal cancelliere Friederich Merz intende utilizzare per intervenire sulle carenze di occupazione nella prima economia dell’area euro e l contestuale invecchiamento della popolazione.
Lo riporta il Financial Times, secondo cui la misura scatterebbe dal primo gennaio e avrebbe costi stimati attorno a 890 milioni di euro l’anno. Dovrebbe essere approvata dalla coalizione di governo domani.
Il lavoro dopo la pensione è consentito in Germania, così come in vari paesi europei, ma Berlino vuole renderlo più appetibile con questi incentivi fiscali.
