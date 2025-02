Gestire risorse umane e modelli di lavoro: sfide e opportunità

Roma, 12 feb. (askanews) -Intelligenza artificiale, diversità e inclusione, confronto tra generazioni, sostenibilità: sono le trasformazioni che stanno investendo aziende e organizzazioni, in cui le competenze del capitale umano giocano un ruolo di primo piano. Investire sulla formazione continua è la strada che permette di aggiornare e sviluppare le competenze, reindirizzare e anche ripensare le carriere, per far fronte a un mondo del lavoro che tecnologie e trasformazioni sociali fanno evolvere costantemente. Di cambiamenti nei modelli di lavoro, sviluppo del personale e nuove prospettive sulla gestione delle risorse umane si è discusso in un Executive Talk organizzato da Luiss Business School.Silvia Dello Russo, associate Dean for Research Luiss Business School: “La partita della competitività si gioca oggi non soltanto sugli aspetti economico-finanziari, ma anche su quelli della sostenibilità dell’impatto sociale e ambientale. E su questo le persone non solo hanno delle aspettative, ma svolgono un ruolo fondamentale per cui diventano il punto di forza delle imprese. Sono il motore principale delle aziende, sono il cuore pulsante della aziende e il loro cervello. È importante anche monitorare costantemente ed aggiornare le competenze, le conoscenze che possiedono e quindi investire sul cosiddetto ‘capitale umano'”.L’Executive Talk organizzato da Luiss Business School è stato un momento di confronto, ascolto e condivisione di best practice aziendali tra i referenti HR di alcune delle aziende rappresentative delle industry più importanti del Paese e giovani professionisti e manager, partecipanti ai programmi executive Luiss Business School. Sono stati più di 60 a seguire gli interventi dei referenti di Bristol Myers Squibb, Enel Group e Bancomat, che hanno analizzato e condiviso le “ricette” che, nei rispettivi contesti aziendali, sono chiamati a sperimentare per rispondere alle sfide attuali.Silvia Dello Russo, associate Dean for Research Luiss Business School: “Il confronto è fondamentale. Noi ascoltiamo rappresentanti di diverse imprese, che raccontano le loro storie di successo, non con l’obiettivo di copiarle o implementarle esattamente come sono, ma con l’obiettivo di stimolare ulteriori riflessioni e, dalle loro esperienze di successo, riuscire ad elaborare proprie strategie, applicabili ciascuna nel proprio contesto organizzativo. Prendiamo spunto sugli ingredienti e poi lasciamo la creatività allo chef”.Luiss Business School affianca professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni con la propria offerta formativa executive e custom, per aggiornare le competenze, supportare lo sviluppo delle aree di miglioramento delle persone e fornire modelli e strumenti di management, coniugando ricerca scientifica, esperienza sul campo e metodologie di active learning.