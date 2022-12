Giannis e i Bucks volano, ko i Magic di Banchero

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Giannis Antetokounmpo, ancora una volta, è stato il protagonista delle gare della Nba andate in scena nella notte italiana. Il greco di origini nigeriane ha trascinato i Milwaukee Bucks, che si sono imposti sul campo dei New Orleans Pelicans (in cima alla Eastern Conference), per 128-119. A referto ben 42 punti della stella Giannis. Si fermano i Lakers, piegati nettamente dai Phoenix Suns (130-104). Il team di Los Angeles ha pagato le assenze di LeBron James e Russell Westbrook, oltre a quella di Anthony Davis. Battuta d’arresto anche per gli Orlando Magic. La squadra di Paolo Banchero ha perso di misura (126-125) ad Atlanta contro gli Hawks. Diciotto punti per l’italoamericano, non brillante: suo il fallo decisivo sull’ultimo possesso palla degli avversari e l’errore nella tripla allo scadere della potenziale vittoria. Dall’altra parte quota 37 per Trae Young.

Vittoria sofferta, poi, per i 76ers, cha si sono imposti all’overtime (104-101) sui Toronto Raptors. Non sono bastati, al team canadese, i 38 punti del camerunese Pascal Siakam. Ha vinto la sfida la squadra di Philadelphia, guidata dal connazionale Joel Embiid, a quota 28.

Questi i risultati delle altre gare della Nba disputate nella notte: Cleveland Cavaliers-Utah Jazz 122-99, Houston Rockets-San Antonio Spurs 105-124, Minnesota Timberwolves-Dallas Mavericks 116-106, Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 123-121, Sacramento Kings-Charlotte Hornets 119-125.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).