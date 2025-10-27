Gigliola Cinquetti torna sul palco, al via il nuovo tour teatrale

Roma, 27 ott. (askanews) – Dopo oltre dieci anni di intensa attività televisiva, Gigliola Cinquetti torna finalmente alla musica dal vivo con una tournée teatrale che segna il suo grande ritorno sulla scena concertistica.

Il debutto è fissato per il 28 novembre 2025 a Levico Terme (Trento), con la “data zero” di un progetto musicale raffinato, emozionante e profondamente autentico.

In questo nuovo spettacolo, Gigliola ripercorre sessant’anni di carriera intrecciando passato e presente: una narrazione in musica che rende omaggio ai brani che l’hanno resa un’icona della canzone italiana – e non solo – con arrangiamenti moderni ma sempre rispettosi del suo stile unico e della sua inconfondibile eleganza.

Sul palco risuoneranno successi intramontabili come: “Alle porte del sole”, “Dio come ti amo”, “La pioggia”, “Sì”, “Non ho l’età” e tante altre perle del suo repertorio, accanto ad originali riletture come una travolgente versione di “Chiquitita” degli ABBA e “La Bohème” di Charles Aznavour, che Gigliola ha contribuito a rendere celebre in Italia.

Ad accompagnarla una band d’eccezione, elegante e pop al tempo stesso:

Stefano Pisetta – direzione musicale e batteria (Claudio Baglioni, Mina, Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni), Luca Baldessari – pianoforte e tastiere (session man e docente di musica), Alessandro Biasi – chitarre (chitarrista de La Corrida e del progetto “band + orchestra” di Gigliola Cinquetti), Giulio Molteni – basso (formatosi al Conservatorio di Trento e al CPM, già al fianco di Stewart Copeland).

Queste le prime date confermate:

28 NOV 2025 – LEVICO TERME (TN) | PalaLevico – Data Zero

10 DIC 2025 – MONZA | Teatro Villoresi

19 DIC 2025 – BORGOMANERO (NO) | Teatro Rosmini

23 GEN 2026 – BASSANO D.G. (VI) | Teatro Remondini

3 FEB 2026 – VERONA | Teatro Camploy

7 FEB 2026 – CAVA DE’ TIRRENI (SA) | Teatro Siani

13 FEB 2026 – PERGINE | Teatro Concordia

Prevendite aperte su TicketOne

Seguiranno altre date nei mesi di marzo ed aprile 2026 per poi riprendere la tournée estiva nelle piazze italiane.