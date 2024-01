Gilardino “A Bologna test importante per il nostro percorso”

GENOVA (ITALPRESS) – Alberto Gilardino cerca una prova di maturità da parte del suo Genoa nella sfida di Bologna. “Domani sarà un test impegnativo, contro una squadra che sa giocare molto bene a calcio. E’ allenata bene, con giocatori di grandissima qualità e che sono esplosi quest’anno. Per noi è un test importante e fondamentale per il nostro percorso. Per dare continuità di prestazione che è uguale a risultati” spiega l’allenatore del Genoa che deve fare i conti con una situazione complicata per quanto riguarda l’infermeria con “alcune situazioni che devono essere valutate nelle prossime ore” aggiunge Gilardino. Che indica la strada ai suoi ragazzi:”C’è la volontà di dare continuità. E significa farlo con atteggiamento, sacrificio, voglia di stupire ogni volta che giochiamo. Credo debba essere un input importante perchè affrontiamo una squadra rivelazione del campionato, quindi dobbiamo avere la voglia di stupire e confrontarci contro una squadra così forte”. Ci sono alcuni dubbi sul reparto offensivo con Ekuban e Retegui che sono pronti a giocarsi una maglia per fare coppia con Gudmundsson. E poi si parla anche del mercato: “Sicuramente voci e determinate situazioni non fanno mai bene, soprattutto in questo periodo nel quale il campionato è in corso. Mi fido molto dei giocatori che ho a disposizione, mi fido perchè li vedo allenare ogni giorno. So che sono professionisti veri. Finchè rimarranno qui, so che daranno il 110%. So che finchè vestiranno questa maglia, lo faranno con grande dignità, determinazione, ardore agonistico. Ne sono convinto. Mi auguro naturalmente che non vada via nessuno, però il mercato è talmente variabile che può succedere di tutto. Come ho visto Dragusin in questi giorni con le voci di mercato che lo rigurdano? Radu è un professionista esemplare, oltre ad essere un ragazzo con grande disciplina sportiva. Ciò in questo momento può essere solo ed esclusivamente d’aiuto. Lui è un giocatore del Genoa e fin quando si veste questa maglia, bisogna andare forte ed essere protagonisti, avere quell’ardore sportivo che ci permette di fare il salto di qualità in ogni gara”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).