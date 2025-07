Ginnastica ritmica, a Milano in scena Sofia Raffaeli e le Farfalle: il programma completo

ROMA (ITALPRESS) – Sarà l’Unipol Forum di Milano, tra venerdì e domenica, a ospitare la quarta e ultima tappa stagionale della Coppa del mondo di ginnastica ritmica. Il closing del massimo circuito internazionale dei piccoli attrezzi sotto la Madonnina rappresenta uno degli ultimi test fondamentali prima di volare a Rio de Janeiro (in Brasile) per i Campionati mondiali, pianificati nella metropoli carioca da mercoledì 20 a domenica 24 agosto. Sono otto nel complesso le azzurre convocate in vista dell’appuntamento meneghino.

A livello individuale gareggeranno il bronzo olimpico in carica Sofia Raffaeli e Tara Dragas mentre, per quanto concerne la competizione a squadre, a difendere il tricolore ci sarà il gruppo d’insieme delle Farfalle composto da Laura Paris, Giulia Segatori, Chiara Badii, Sofia Sicignano, dall’esordiente Lorjen D’Ambrogio e Laura Golfarelli.

Il programma comincerà venerdì con le qualificazioni individuali al cerchio e alla palla (dalle 10 alle 18) e il primo esercizio riservato ai gruppi con i 5 nastri (dalle 19.30 alle 21). Sabato, quindi, in scena le individualiste con le clavette e il nastro (dalle 10 alle 18.50), i team nell’esercizio misto con 3 palle e 2 cerchi (dalle 20.00 alle 21.35) e poi si concluderà con i podi dei rispettivi completi, nonché dell’intero circuito 2025. Il sipario, infine, si chiuderà domenica, quando si disputeranno tutte le finali di specialità con l’assegnazione dei relativi titoli di tappa e di quelli stagionali.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).