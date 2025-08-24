Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, giovedì comincia il countdown ufficiale

TARANTO (ITALPRESS) – Taranto si prepara per il countdown ufficiale, in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026. A esattamente un anno dalla cerimonia di apertura dell’evento, la città ospitante svelerà giovedì sera il countdown ufficiale in una cerimonia ospitata davanti al Palazzo di Città, sede storica del Comune. Un evento simbolico che segnerà l’inizio ufficiale del percorso verso un’appuntamento molto atteso. Alla serata saranno presenti il presidente del Comitato Organizzatore, Massimo Ferrarese, il presidente del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, Davide Tizzano, e il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, per condividere con la cittadinanza il primo emozionante passo di un anno che porterà la città sotto i riflettori del Mediterraneo dal 21 agosto 2026, ovvero dall’inizio della cerimonia di apertura dei Giochi. Il momento centrale della serata sarà l’unveiling ufficiale del countdown clock, che segnerà esattamente -365 giorni dalla cerimonia di apertura dei Giochi.

“Questo momento rappresenta molto più dell’avvio di un conto alla rovescia. È il simbolo di un impegno collettivo: di una comunità, di un territorio e di una grande famiglia mediterranea, che crede nello sport come forza che unisce, ispira e costruisce. Taranto 2026 sarà una celebrazione dell’eccellenza e della cooperazione e questo momento ne segna l’inizio ufficiale”, ha dichiarato Massimo Ferrarese.

-Foto sito ufficiale Giochi del Mediterraneo Taranto 2026-

(ITALPRESS).