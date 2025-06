Giorgia torna a incantare tutti con il nuovo singolo “L’Unica”

Milano, 11 giu. (askanews) – Dopo il successo straordinario del brano “La cura per me”, Giorgia, una delle voci italiane più belle e amate di sempre, torna a incantare tutti con il nuovo singolo “L’Unica” (Epic / Sony Music Italy), disponibile da venerdì 20 giugno in radio e in digitale.

Composto e prodotto da Cripo e Katoo e scritto da Alessandro La Cava e Federica Abbate, “L’Unica” è un brano senza tempo, leggero e potente al tempo stesso, che cattura l’ebrezza di un amore estivo, lasciando spazio alla riscoperta di sé. Una canzone up tempo che vira elegantemente su sonorità in equilibrio tra l’organico e l’elettronico, guardando al panorama internazionale contemporaneo nel suono e raccontando una storia di cuori spezzati con ironia ed energia.

Continua a registrare un sold out dopo l’altro il tour che vedrà Giorgia protagonista in location uniche quest’estate per festeggiare i 30 anni di “Come Saprei” e che debutta venerdì 13 e sabato 14 giugno con un doppio appuntamento alle Terme di Caracalla. Da novembre invece l’artista tornerà ad esibirsi nei principali palasport italiani.