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Giovane gambizzato a Napoli, non è in pericolo di vita

| 24 Aprile 2026 13:19 | 0 commenti

Giovane gambizzato a Napoli, non è in pericolo di vita

Italpress, Mezzogiorno Italpress
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NAPOLI (ITALPRESS) – Un 18enne è stato ferito nella notte a Napoli con un colpo d’arma da fuoco alla gamba destra. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato poco dopo le 2 all’ospedale Cto dove sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia Napoli Vomero. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il ragazzo, mentre percorreva a piedi via Labriola in zona Scampia, sarebbe stato da colpi d’arma da fuoco esplosi da un individuo per motivi sconosciuti. La vittima è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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