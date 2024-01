Giretta mette in musica “L’arte di non vedere” di Vincenzo Mollica

Roma, 13 gen. (askanews) – Dopo la tappa all’Auditorium Parco della musica di Roma, lo spettacolo “L’arte di non vedere” del giornalista e scrittore Vincenzo Mollica con le musiche e le sonorizzazioni del “cantaviatore” Enrico Giaretta va in scena al Teatro Arcimboldi Milano.

Giaretta salirà nuovamente sul palco lunedì 15 gennaio a Milano come ospite per eseguire le sue raffinate composizioni musicali al pianoforte. Per l’occasione, interpreterà inoltre i brani “Azzurro” di Vito Pallavicini e Paolo Conte, “Quanto t’ho amato” di Roberto Benigni e “Prima di venire”, brano tratto dalla lettera di Alda Merini a Vincenzo Mollica con musica di Giovanni Nuti.

“L’arte di non vedere” è un monologo che si configura come una vera e propria confessione, in cui Vincenzo Mollica, volto tra i più autorevoli del TG1 che ha raccontato per decenni il cinema, la musica e la tv intervistando i più grandi personaggi, svela aneddoti e racconta il dietro le quinte legati ai tanti personaggi che ha incontrato e intervistato nel corso della sua carriera. Lo spettacolo è prodotto da Concerto Music, in collaborazione con Vigna PR.

“Il bene che voglio a Vincenzo è immenso. Non sto più nella pelle da quando mi ha coinvolto in questo fantastico spettacolo – afferma Enrico Giaretta in un comunicato – Spero di essere un piccolo valore aggiunto al racconto che regalerà al suo pubblico. Stare con lui sul palco è come entrare a far parte di un pezzetto di storia. Gli sarò grato per sempre”.