Giustizia, Mollicone: toghe non avversarie ma alcune abusano ruolo

Roma, 1 feb. (askanews) – “Assolutamente no”, la magistratura “non è un avversario, ma alcuni magistrati abusano del proprio ruolo per fare delle iniziative singolari”, come l’avviso di procedimento recapitato alla premier Meloni, ai ministri Nordio e Piantedosi e al sottosegretario Mantovano per la vicenda Almasri, “che non è un atto dovuto ma a discrezionale dei magistrati”. Lo ha detto il presidenete della Commisisone Cultura della Camera, Federico Mollicone (Fdi), arrivando alla direzione del partito al Centro congressi di via Alibert.”Le grandi procure italiane – ha proseguito Mollicone – ogni giorno ricevono 80-100 denunce a organi istituzionali, che ovviamente archiviano” perché “molte sono fatte da persone curiose”.