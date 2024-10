Giustizia, Nordio convoca al ministero summit maggioranza

Roma, 28 ott. (askanews) – Si terrà domani alle 11 nella sede del ministero della Giustizia a Via Arenula un incontro tra il Guardasigilli Carlo Nordio e i capigruppo di maggioranza di Camera e Senato, nonché i capigruppo di Fi, Lega e Fdi nelle commissioni giustizia di Camera e Senato. Secondo quanto si apprende, la convocazione è arrivata direttamente dal capo di gabinetto Giusi Bartolozzi. Sul tavolo della riunione, alla quale parteciperanno anche i sottosegretari, il timing dei diversi provvedimenti in materia di giustizia all’esame del Parlamento.

Su tutti la proposta di legge Zanettin che mette un limite di 45 giorni alle intercettazioni. Approvata al Senato, attende il via libera – senza modifiche, auspica Forza Italia – di Montecitorio. Trasmesso da Palazzo Madama ma non ancora avviato in commissione alla Camera, l’altro testo Zanettin che modifica il codice di procedura penale in materia di rispetto dell’oralità e del contraddittorio nel giudizio penale di appello.

Probabile si parli anche della riforma costituzionale che prevede la separazione delle carriere anche se i capigruppo della commissione competente Affari Costituzionali non sono stati ancora convocati al vertice. Il 23 ottobre scorso è scaduto il termine per gli emendamenti e si attende che la prima commissione Camera licenzi il decreto flussi per cominciare a esaminare il ddl caro a Forza Italia.