Global Sumud Flotilla rientrata nel porto di Barcellona per il maltempo

| 1 Settembre 2025 18:04 | 0 commenti

ROMA (ITALPRESS) – La spedizione di una ventina di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, salpata ieri da Barcellona, con 200 tonnellate di aiuti umanitari per Gaza, è rientrata all’alba nel porto catalano a causa del maltempo che si è abbattuto in Spagna. “Partenza ritardata per garantire la sicura navigazione della spedizione”, spiega l’organizzazione in una nota.
