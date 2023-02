“Golf in Piazza” a Milano per promuovere la Ryder Cup

MILANO (ITALPRESS) – Piazza del Duomo diventa un putting green e un suggestivo campo pratica per l’iniziativa “Golf In Piazza”, promossa e organizzata dalla Federazione Italiana Golf nel percorso di avvicinamento alla Ryder Cup. Mancano infatti 230 giorni alla sfida tra il Team Europe e il Team Usa che si giocherà dal 29 settembre e per tre giorni a Roma sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia. Un nuovo capitolo del viaggio verso il grande appuntamento che per la prima volta nella sua storia si giocherà in Italia. Presenti il ministro del Turismo Daniela Santanchè ed il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha sottolineato come sia necessario incentivare la realizzazione dei nuovi campi da golf in Italia per sfruttare al meglio le potenzialità turistiche e climatiche del nostro paese. “Dobbiamo essere orgogliosi di questo evento eccezionale e unico che la Federazione italiana Golf ha portato in Italia – ha sottolineato il ministro Santanchè – Lo sport è salute e turismo perchè questi grandi eventi sono un traino per l’incoming. Lo sport è socialità e quindi sono felice come ministro di potere partecipare e sostenere questa Ryder Cup nel suo sviluppo sempre con un obiettivo: aumentare il turismo in Italia e il suo valore”. Per tutta la giornata di oggi, sabato, il Duomo di Mlano ha fatto da splendida cornice al grande show del golf. L’obiettivo è avvicinare le famiglie e le persone che non conoscono la pratica di uno sport inclusivo, realmente alla portata e per tutti, educativo e da vivere a contatto e in mezzo alla natura. Dodici le postazioni installate per la prova. Organizzate dimostrazioni, lezioni per mostrare i primi rudimenti dello swing e sfide per permettere a tutti di incontrare divertendosi il golf insieme a tutta la famiglia.

– Foto Trezzi –

(ITALPRESS).