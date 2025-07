Golf, la Ryder Cup nel 2031 in Spagna a Camiral in Costa Brava

Roma, 22 lug. (askanews) – Sarà la località spagnola di Camiral in Costa Brava, Barcellona ad ospitare la Ryder Cup del 2003.

Camiral seguirà Bethpage Black a New York (2025), Adare Manor in Irlanda (2027) e Hazeltine National in Minnesota (2029) come sede del più grande evento golfistico a squadre.

Sarà la seconda volta che la Spagna ospiterà la Ryder Cup, 34 anni dopo che il leggendario Seve Ballesteros guidò l’Europa alla vittoria a Valderrama nel 1997, diventando il primo paese dell’Europa continentale a ospitare più di una Ryder Cup.

La Costa Brava e Barcellona vantano una ricca tradizione nell’ospitare importanti eventi sportivi internazionali, inclusi i Giochi Olimpici di Barcellona del 1992, il Gran Premio di Spagna di F1, il MotoGP Catalunya e le partite di Champions League e La Liga al Camp Nou, la casa dell’FC Barcelona.

Come parte dell’accordo per la regione di ospitare la Ryder Cup tra sei anni, Estrella Damm, l’azienda di birra fondata a Barcellona nel 1876, diventerà la birra ufficiale della Ryder Cup 2031. Diventeranno anche partner titolare del DP World Tour’s Estrella Damm Catalunya Championship per cinque anni a partire dal 2026, con i tornei del 2028, 2029 e 2030 che si svolgeranno a Camiral.

Guy Kinnings, Amministratore Delegato dell’European Tour Group, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi non solo riconosce Camiral come una delle sedi leader in Europa, ma anche il considerevole contributo che il golf spagnolo ha dato alla gloriosa storia della Ryder Cup.

“La Ryder Cup è cresciuta in modo significativo da quando la Spagna l’ha ospitata per l’ultima volta nel 1997. È uno degli eventi sportivi leader a livello mondiale, che porta significativi benefici economici ed esposizione globale a una regione e un paese ospitante, quindi non potremmo essere più felici di portarla per la prima volta in Costa Brava e Barcellona, e per la seconda volta in Spagna.

“Questo accordo ha richiesto molti mesi di discussioni collaborative, quindi siamo grati non solo a Denis O’Brien e al suo team a Camiral, ma anche al Governo della Catalogna, al Governo spagnolo, alla Provincia di Girona e a Barcelona Tourism per la loro visione e il loro impegno nell’ospitare questo grande evento globale. Abbiamo anche ottenuto un significativo supporto dal settore privato in Costa Brava e Barcellona, incluso l’impegno a lungo termine di Estrella Damm, che giocherà un ruolo importante nel percorso verso la Ryder Cup 2031 mentre mostriamo la regione al nostro pubblico globale.”