Governo, Conte: Le Pen invidia a Meloni il Pnrr che lei non voleva

Roma, 16 ott. (askanews) – “La leader della destra francese Marine Le Pen ammette di invidiare una cosa a Meloni. Le misure su sicurezza e immigrazione? No. Le misure su tasse e stipendi? No. ‘La cosa che forse le invidio – dice Le Pen – è l’enormità del piano di rilancio che ha riguardato l’Italia e che noi, la Francia, andremo a pagare. Con 240 miliardi di Pnrr ricevuti dall’Unione europea è più semplice'”. Lo ha scritto su Facebook il leader del M5S, Giuseppe Conte.

“Insomma – ha aggiunto – la destra francese a Meloni invidia solo quello che Meloni non ha fatto. Chissà se sa che mentre il mio Governo lottava per ottenere quegli oltre 200 miliardi in Europa, Meloni ci dava dei criminali in Italia e faceva votare ‘astensione’ ai parlamentari di Fratelli d’Italia. Oggi in Italia gli unici cantieri aperti e gli unici investimenti in corso sono proprio grazie a quei soldi: per scuole, strade, asili, strutture sanitarie”.

“Senza quei soldi saremmo in piena recessione, con un segno meno (-0,5%). E la cosa più preoccupante è che li stiamo perdendo perché li spendono con enorme ritardo: la corsa è solo per il Riarmo”, ha concluso l’ex premier.