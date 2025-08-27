Governo, Meloni: avanti con premierato e Autonomia

Milano, 27 ago. (askanews) – “Andremo avanti con le tre grandi riforme” annunciate dal governo: oltre a quella della giustizia, il premierato e l’autonomia regionale. Lo ha ribadito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo alla 46esima edizione del Meeting di Rimini.

“Il premierato, perchè l’elezione diretta del capo del governo è la garanzia più solida per la stabilità e la governabilità, che come stiamo vedendo sono straordinari fattori di competitività. E perchè l’lezione diretta del capo del governo è il modo migliore per affermare la democrazia, la corrispondenza col voto dei cittadini, per archiviare una volta per tutte la stagione dei governi diametralmente opposti all’esito elettorale”, ha affermato Meloni.

“Ad un potere esecutivo fortemente legittimato – ha aggiunto – si deve accompagnare la responsabilità di chi amministra i territori e per questo andremo avanti con l’Autonomia regionale, stimolo e non svantaggio competitivo per i territori”.