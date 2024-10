Governo, Meloni: noi compatti e coesi, questo fa differenza

Genova, 25 ott. (askanews) – “Noi siamo una coalizione compatta, che sta insieme per scelta, non per interessi, o perchè condivide un nemico ma perchè condivide idee. E questo fa la differenza con qualsiasi campo largo. Perchè quello che conta non è quanto sia largo il campo, ma quanto il campo sia coeso”. Ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Genova per la chiusura della campagna elettorale del centrodestra per le Regionali della Liguria