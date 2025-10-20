X
Governo, Meloni “Oggi diventa il terzo più longevo, avanti con serietà”

| 20 Ottobre 2025 12:02 | 0 commenti

Top News Italpress, Italpress
1 minuto per la lettura

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi il Governo che ho l’onore di guidare diventa il terzo più longevo della storia repubblicana. Ci tengo a ringraziarvi: il vostro sostegno e la vostra fiducia sono il motore della nostra azione quotidiana. Continueremo a lavorare con serietà, determinazione e senso di responsabilità per essere all’altezza del mandato che ci avete affidato”. Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

