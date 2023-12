Governo, Schlein: da Meloni nessuno straccio politica industriale

Roma, 16 dic. (askanews) – “Non si vede da parte di questo governo, che è lì da un anno e più mesi, nessuno straccio di politica industriale per l’Italia”. In vista delle “elezioni europee dovremo insistere molto su questo”. Così la segretaria del Pd Elly Schlien all’evento Dem ‘L’Europa che vogliamo’.

Riprendendo le parole dell’ex presidente del Consiglio ed ex presidente della commissione europea, Romano Prodi, sulla mancanza di una politica industriale europea “di cui abbiamo un disperato bisogno, come risponderemo – ha detto Schlein – alla concorrenza americana, come agli investimenti che sta facendo la Cina se non dando continuità al next generation Ue, che nasce dal vostro impegno ma che oggi rischia di essere compromesso”.

“Il Next generation Ue – ha proseguito – è già la prima vera politica europea”, perché con “quelle condizionalità così significative per accompagnare tutto il sistema delle imprese nelle trasformazioni che ci servono” e che “non avverrano da sole. E’ incredibile che non ci sia in questo Paese un investimento per portare un Paese come l’Italia con la grande tradizione industriale le filiere che mancano. Non sta scritto da nessuna parte che non possiamo essere noi ad avere le filiere delle rinnovabili, a svilupparle, le filiere delle batterie e dell’accumulo e quelle dei cip”.