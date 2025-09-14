Governo,Magi: Meloni spieghi a Camere allarme democratico, basta con benzina sul fuoco

1 minuto per la lettura
Roma, 14 set. (askanews) – “Le indagini sull’omicidio di Charlie
Kirk non sono ancora terminate, ma la premier italiana, Giorgia
Meloni, ha già sentenziato: e’ stata la sinistra. Addirittura,
ministri del suo governo hanno accusato le opposizioni di essere
filo terroriste: gravissimo e inaccettabile. Ma se davvero è
questo il clima del Paese, dove a detta del governo ci sarebbe un
vero e proprio allarme democratico, allora Meloni venga in
Parlamento e ci spieghi. Perché altrimenti è solo benzina sul
fuoco”.Lo ha affermato il segretario di +Europa, Riccardo Magi,
parlando a margine della Festa dell’Avanti a Bologna.
“Senza nemmeno che negli Usa ci sia
stato un processo, in Italia abbiamo assistito a una
pericolosissima criminalizzazione delle opposizioni che fa
davvero rabbrividire perché ricorda i tempi bui in cui si
cercavano capri espiatori aizzando l’opinione pubblica contro le
minoranze”, ha detto ancora Magi
” Meloni – ha concluso il segretario di Più Europa- la smetta di
solleticare gli istinti più torbidi su social e tv: è una piega
spaventosa che non fa presagire nulla di buono per il futuro
democratico del nostro Paese”.
