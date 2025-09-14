Governo,Magi: Meloni spieghi a Camere allarme democratico, basta con benzina sul fuoco

Roma, 14 set. (askanews) – “Le indagini sull’omicidio di Charlie

Kirk non sono ancora terminate, ma la premier italiana, Giorgia

Meloni, ha già sentenziato: e’ stata la sinistra. Addirittura,

ministri del suo governo hanno accusato le opposizioni di essere

filo terroriste: gravissimo e inaccettabile. Ma se davvero è

questo il clima del Paese, dove a detta del governo ci sarebbe un

vero e proprio allarme democratico, allora Meloni venga in

Parlamento e ci spieghi. Perché altrimenti è solo benzina sul

fuoco”.Lo ha affermato il segretario di +Europa, Riccardo Magi,

parlando a margine della Festa dell’Avanti a Bologna.

“Senza nemmeno che negli Usa ci sia

stato un processo, in Italia abbiamo assistito a una

pericolosissima criminalizzazione delle opposizioni che fa

davvero rabbrividire perché ricorda i tempi bui in cui si

cercavano capri espiatori aizzando l’opinione pubblica contro le

minoranze”, ha detto ancora Magi

” Meloni – ha concluso il segretario di Più Europa- la smetta di

solleticare gli istinti più torbidi su social e tv: è una piega

spaventosa che non fa presagire nulla di buono per il futuro

democratico del nostro Paese”.